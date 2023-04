Scappa dall'ospedale e precipita nel vuoto

Si allontana dal pronto soccorso e cade in un seminterrato nei pressi dell'obitorio dell'ospedale Le Torrette di Ancona. È grave un ragazzo di 20 anni, precipitato domenica 2 aprile da oltre tre metri di altezza. Il giovane si sarebbe sporto tropo dalla ringhiera ed è caduto in un'area accessibile solo agli addetti ai lavori. È sempre rimasto cosciente ed è stato ricoverato in codice rosso.