Scivola mentre scala una cascata di ghiaccio: morto ragazzo di 24 anni

Tragico incidente durante una scalata in alta Valcamonica, tra Edolo e Monno, in provincia di Brescia: Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita dopo essere precipitato mentre stava scalando - in cordata - la cascata di ghiaccio della Madonnina, in Val d’Avio. La tragedia è avvenuta nella mattina di oggi, mercoledì 1° marzo.

Secondo una prima ricostruzione, il 24enne è precipitato per oltre 10 metri, riportando traumi purtroppo fatali. Le corde alle quali era assicurato non si sarebbero sfilate o rotte, ma il ragazzo avrebbe colpito violentemente la parete. La tragedia sotto gli occhi degli amici e compagni di cordata: sono stati loro a dare l’allarme, verso le 10.30.

La centrale operativa del numero unico per le emergenze ha inviato sul posto il soccorso alpino della Guardia di Finanza di Edolo, che ha raggiunto gli scalatori in quota, nei pressi dal lago Benedetto, mentre l’eliambulanza di Trento è atterrata vicino al rifugio Garibaldi. Gli sforzi dei sanitari sono stati tutti vani: purtroppo per il 24enne non c’è stato più nulla da fare.