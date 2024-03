Precipita nello scavo stradale: morto operaio

Ancora un incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 52 anni ha perso la vita nella mattina di oggi, giovedì 21 marzo, in un incidente avvenuto in uno scavo stradale nel quartiere di Sant'Alessio alla periferia nord ovest di Lucca. La tragedia è avvenuta nel cantiere di via dei Dorini, dove gli operai stavano effettuando dei lavori sulle fognature. La dinamica è ancora da chiarire: il corpo del 52enne è stato trovato semi-sepolto, con la parte superiore fuori dal terreno. Uno dei colleghi avrebbe cercato di salvarlo, purtroppo senza successo.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto non c'era purtroppo più niente da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che confermare la morte dell'operaio. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Lucca e un'ambulanza. Inizialmente era stato attivato anche Pegaso ma, vista la constatazione del decesso, il suo intervento non è stato purtroppo più necessario. Le forze dell'ordine, giunte sul posto insieme agli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl, hanno avviato le indagini per chiarire l'esatta causa di questa ennesima tragedia sul lavoro.