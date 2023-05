A 13 anni prende l'auto della mamma e si schianta: rischia l'amputazione di un piede

Un ragazzino di 13 anni residente nel Bresciano rischia l'amputazione di un piede dopo esser rimasto vittima di un incidente mentre guidava l'auto della mamma. A riportare i fatti è "Il Giornale di Brescia". Secondo quanto ricostruito, il giovane era impegnato nella pulizia della vettura e avrebbe approfittato di un momento di assenza della madre per mettersi al volante, nonostante per ovvie ragioni non potesse guidare.

Il ragazzino sarebbe quindi partito con la portiera ancora aperta immettendosi su una strada solitamente piuttosto trafficata, ma per fortuna in quel momento deserta. L'imperizia alla guida però gli è costata caro. Il 13enne avrebbe infatti perso il controllo dell'auto mentre era ancora in retromarcia finendo per schiantarsi contro la vetrina di un negozio.