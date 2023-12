Prende a calci il cane della fidanzata: i passanti lo fermano e arriva la polizia

"Correte, sta picchiando un cane". A fermarlo sono servite una decine di persone che ha chiamato la polizia. Sono stati attimi di tensione quelli registrati nel pomeriggio di ieri 29 dicembre sulla via Tuscolana, a Roma, dove un giovane di 19 anni di nazionalità egiziana ha iniziato ad aggredire violentemente il cane della fidanzata, una 37enne italiana che glielo aveva affidato temporaneamente per portarlo a fare i bisogni. Il ragazzo ha colpito con calci l'animale solo perché non rispondeva ai suoi ordini. Prima gli insulti, poi una serie di colpi sulla pancia del cane indifeso. Le tante persone che in quel momento si trovavano sulla via Tuscolana sono intervenute per fermare il giovane.

A riportare la calma è stata la polizia che ha fermato il ragazzo per portarlo in commissariato. Il giovane è stato poi denunciato per maltrattamenti sugli animali. La vicenda ha fatto anche il giro sui social, sui gruppi di quartiere. "Tutta questa gente - scrive una residente sul gruppo Facebook Don Bosco - è accorsa in difesa di un cane. Se ognuno di noi accorresse in aiuto a chi ha bisogno, cani, donne, bambini, anziani, uomini in difficoltà, la società avrebbe un futuro migliore".