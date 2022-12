Prende fuoco in casa un albero di Natale: ferita una donna

Una donna di 63 anni è rimasta ustionata in modo lieve nel tentativo di domare le fiamme divampate in casa dopo che un albero di Natale ha preso fuoco. È successo nel pomeriggio di mercoledì 7 dicembre a Rovato, in provincia di Brescia. Verso le 18.30, nel vano scale dell'abitazione della donna, l'albero di Natale alto circa tre metri ha preso fuoco probabilmente a causa di un cortocircuito all'impianto delle luminarie. Nel tentativo di spegnere le fiamme, la 63enne si è ustionata una spalla: nulla di grave, ma è stata portata in ospedale per cure e accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma l'incendio era già stato in gran parte domato e hanno provveduto a mettere in sicurezza l'edificio, al momento dichiarato inagibile, in attesa che venga sistemato l'impianto elettrico. Per fortuna, non si sono verificati danni strutturali.