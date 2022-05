Il figlio viene bocciato e il papà insulta la preside, dovrà risarcire la scuola

Quando sente che il figlio è stato bocciato non reagisce nel migliore dei modi e sfoga la sua ira in modo plateale: insultando la preside nel bel mezzo dei colloqui di fine anno. La dirigente, per tutta risposta, lo denuncia e la contesa finisce in tribunale. Succede a Treviso.

Davanti al giudice di pace si sono presentati la dirigente scolastica di una scuola media e un uomo di 43 anni, padre del ragazzino bocciato. La vicenda dell'aggressione verbale risale al 2019 e ha visto la fine dei suoi strascichi giudiziari solo ora, come riportano diverse testate locali. L'uomo è stato condannato a pubbliche scuse e al risarcimento danni: 200 euro alla scuola.

"Chiedo scusa per il mio comportamento, dovuto alla circostanza delle difficoltà a seguire l'iter scolastico di mio figlio dislessico, ciò in ogni caso non giustifica il comportamento. E pertanto chiedo scusa alla preside della scuola", si legge nel messaggio affisso nella bacheca della scuola.