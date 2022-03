"La preside sta con un alunno", il gossip fa scattare l'ispezione

Prima le voci, di giorno in giorno più insistenti, poi le scritte allusive sul muro della scuola - "La laurea in pedagogia l'hai presa troppo seriamente" - infine la formale segnalazione all'ufficio scolastico regionale. Il gossip è doc: "La preside sta con un alunno", così in un istituto romano arrivano gli ispettori. Lo scandalo ha travolto il liceo Montale e la dirigente adesso rischia il posto.

La diretta interessata smentisce, lo studente invece avrebbe rilasciato dichiarazioni di altro tenore. "Non potevo darle quello che voleva", avrebbe detto il 18enne spiegando che la relazione sentimentale sarebbe durata un mese, poi lui avrebbe deciso di troncare e ne ha parlato ai compagni. Dai ragazzi ai docenti fino al provveditore il passo è stato breve.

La relazione sentimentale tra lo studente e la preside, secondo una ricostruzione de La Repubblica, sarebbe iniziata a dicembre, durante l'occupazione del liceo. Prima le email, poi i messaggi sul cellulare fino alla relazione vera e propria. Adesso le conseguenze rischiano di essere pesanti: la dirigente potrebbe essere licenziata.