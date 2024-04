Presta l'auto all'amico, ma lui non ha mai preso la patente: finisce malissimo

Alla vista di uno dei posti di controllo allestiti dalla polizia locale di Orzinuovi (Brescia) nella notte tra sabato 27 e domenica 28 aprile, ha repentinamente invertito la marcia. Una manovra proibita e azzardata che ha attirato ancor di più l'attenzione degli agenti. La folle corsa dell'automobilista è stata fermata pochi metri più avanti. E sono cominciati i guai. Alla classica domanda "patente e libretto", l'uomo avrebbe infatti risposto di non poterli esibire. Gli agenti pensavano che l'automobilista, un 40enne straniero, non li avessi con sé, ma è bastata una rapida verifica per accertare che in realtà non aveva mai conseguito la licenza di guida.

Non solo: la macchina che guidava, di proprietà di un amico, non avrebbe potuto circolare perché sottoposta a fermo fiscale per una serie di sanzioni e tasse mai pagate. L'auto è stata nuovamente sottoposta a fermo, per i prossimi tre mesi, mentre per l'automobilista sono scattate le multe previste in questi casi: 5mila euro per essersi messo al volante nonostante non avesse mai preso la patente, a cui si aggiungono oltre 1900 euro per aver guidato un veicolo che non poteva circolare.

Guai in vista anche per il proprietario dell'auto: gli è stato contestato l'incauto affidamento, per aver prestato il veicolo a una persona sprovvista della patente.