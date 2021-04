Il prete 'no mask' e negazionista rimosso dalla Curia

È stato rimosso dal suo incarico e richiamato dalla Curia don Diego Minoni, parroco di Vanzago, un comune alle porte di Milano.

A criticare alcuni comportamenti del sacerdote erano stati gli stessi fedeli della sua parrocchia, dove era arrivato circa un anno e mezzo fa. La Curia, che avrebbe ricevuto nei confronti di don Diego anche lettere di protesta, non si è espressa al momento sulle ragioni della rimozione del sacerdote. In attesa della nomina di un nuovo parroco, la comunità di Vanzago sarà guidata da Simone Maggione.

Le critiche al parroco no mask e negazionista

In più occasioni, don Diego non avrebbe seguito le indicazioni relative al contenimento del coronavirus (ad esempio non indossando la mascherina) e avrebbe anche diffuso posizioni negazioniste proprio rispetto al virus. Il parroco sarebbe arrivato anche a invitare le persone ad abbassare la mascherina in luoghi chiusi, predicando le sue idee sia ad adulti sia a bambini.

Durante la messa dello scorso weekend, il vicario episcopale di Rho, monsignor Luca Raimondi, ha comunicato l’improvvisa destituzione del sacerdote.