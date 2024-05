Il prete con una pistola e due coltelli in piazza San Pietro

Andava in giro con una borsa piena di armi il prete che è stato fermato a Roma, in piazza San Pietro, dagli agenti del commissariato Borgo. La scoperta del piccolo arsenale che il prelato si portava dietro è avvenuta verso le 9 di domenica 5 maggio, grazie all'azione di pre-filtraggio che gli uomini della polizia di Stato stavano effettuando nei varchi antistanti il colonnato di piazza San Pietro. Nel controllare la borsa di un uomo, vestito in abiti talari, gli agenti hanno trovato una pistola ad aria compressa, due coltelli, un taglierino e un cacciavite.

Il parroco trovato con le armi in piazza San Pietro

L'uomo, un 59enne nato e residente in Repubblica Ceca, in un primo momento ha dichiarato che quella borsa era di un suo compagno di viaggio, un altro sacerdote ceco di 60 anni. Entrambi erano a Roma con un gruppo di fedeli per assistere alla messa domenicale di papa Francesco. Portati negli uffici di polizia del commissariato Borgo, è stato accertato il loro status sacerdotale.

"È per ragioni di difesa personale", ha dichiarato poi il parroco agli agenti, cercando di giustificare così quel piccolo arsenale nel borsone. Il sacerdote è stato denunciato per porto abusivo di armi.