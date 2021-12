Giovane donna trovata morta nel suo letto

L'ennesimo sospetto di femminicidio aleggia attorno alla morte di una giovane donna a Prevalle, in provincia di Brescia. Questa mattina una 25enne di origine pakistana è stata trovata senza vita nella sua casa. A lanciare l'allarme il marito, dopo averla trovata morta nel suo letto. I carabinieri stanno verificando la versione fornita dall'uomo, visto che sul corpo della donna sarebbero stati trovati alcuni segni da valutare nel dettaglio. Per il momento non si esclude alcuna pista.

Solo pochi giorni fa un'altra giovane donna di 31 anni, Giulia Rigon di Asiago, era stata trovata morta in un camper parcheggiato in via Capitelvecchio a Bassano del Grappa.