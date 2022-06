Si sente male durante la processione: musicista si accascia a terra e muore

La processione si trasforma in tragedia con uno dei musicisti che si sente male e muore. Succede a Persiceto (Bologna). A perdere la vita Franco Minarelli, 85 anni, morto durante le celebrazioni del Corpus Domini mentre suonava con la banda a San Matteo della Decima, la frazione nella quale era nato. Minarelli, come riferisce la stampa locale, era un ex commerciante e presidente del "Gruppo bandistico persicetano". Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo e i soccorsi da parte del 118 e dei carabinieri sono stati inutili.