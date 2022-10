Al via il processo per l'omicidio di Laura Ziliani

Decine di telecamere in aula e gli imputati a testa bassa che chiedono di non essere ripresi. Inizia così davanti alla Corte d'Assise di Brescia il processo a carico delle sorelle Paola e Silvia Zani e Mirto Milani, fidanzato della maggiore. I tre sono accusati dell'omicidio di Laura Ziliani, madre delle due imputate, e dell'occultamento del cadavere della donna, ex vigilessa di Temù, nel Bresciano, uccisa nella notte tra il 7 e l'8 maggio 2021. La donna è stata prima stordita con benzodiazepine e poi strangolata. I tre imputati hanno confessato dopo la chiusura delle indagini. La difesa ha chiesto una perizia psichiatrica all'esito del dibattimento,

Soltanto dopo mesi di indagini gli inquirenti erano riusciti ad arrivare ai tre presunti colpevoli, che all'inizio avevano inscenato la parte dei familiari preoccupati, lanciando appelli anche in televisione affinché venisse rintracciata Laura Ziliani, data per scomparsa fino al ritrovamento del cadavere. La vittima, scomparsa l'8 maggio, fu ritrovata cadavere l'8 agosto, da un bambino che passeggiava insieme al padre. Secondo quanto emerso dai rilievi medici effettuati sul corpo dell'ex vigilessa, fu usata una massiccia dose di farmaci per stordirla, per poi soffocarla quando non aveva più energie per reagire.

Il trio, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe agito per mettere le mani sull'eredità di Laura Ziliani, che deteneva diverse proprietà immobiliari in Valcamonica.