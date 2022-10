Ragazza denuncia uno stupro, ma finisce accusata: "Mente per coprire un tradimento"

Da parte offesa in un processo per violenza sessuale, una ragazza di 22 anni rischia di finire imputata per calunnia. La giovane, che fa la badante, avrebbe inventato una violenza sessuale subita per coprire un tradimento.

A raccontare la vicenda è BresciaToday. La giovane nell'estate del 2020 aveva accusato di stupro un conoscente: un ragazzo che da qualche giorno era ospite nella casa che lei divideva con il fidanzato. Ha detto di essere stata aggredita alle spalle e anche ferita al collo. Per questa ragione l'accusato era finito alla sbarra. Il giudice però lo ha assolto e, su richiesta del pubblico ministero, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura perché valuti se procedere, per calunnia, nei confronti della giovane.

La ragazza infatti sarebbe stata smentita dalle intercettazioni telefoniche e poi la sua testimonianza sarebbe stata molto contraddittoria. Si è ritrovata lei stessa sotto accusa: la violenza sessuale sarebbe stata tutta un'invenzione per nascondere un tradimento. Una chiamata, in particolare, è finita al centro del dibattimento: quella tra la giovane e l'imputato per violenza, avvenuta poco dopo il presunto stupro. Dalla conversazione emergerebbe che il rapporto sarebbe stato consenziente e che lei si sarebbe inventata la violenza per nascondere il tradimento al compagno.