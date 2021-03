Il prof che aiutava gli studenti via WhatsApp e scriveva le tesi (a pagamento)

Ventidue studenti di Genova e un professore di scuola secondaria sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione "110 e... frode". Le indagini delle Fiamme Gialle hanno rivelato che il docente era solito dare ripetizioni ''in nero'' ai suoi studenti, ma i suoi servizi andavano ben oltre. Infatti, si occupava anche di suggerire le risposte agli esami universitari attraverso WhatsApp e di stilare, dietro compenso, le tesi di laurea al posto di alcuni laureandi dell'Università di Genova.

I suggerimenti via WhatsApp

L'indagine ha ricevuto l'input dalla stessa Università, che ha segnalato una sospetta compravendita dei testi per la prova scritta dell'esame di Ragioneria Generale, previsto per il secondo anno del corso di laurea in Economia Aziendale. Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle hanno consentito di disvelare un collaudato meccanismo fraudolento, accertando così che - nel corso degli esami - alcuni studenti ricevevano l'aiuto di un professore di scuola secondaria, esterno all'Ateneo, che oltre a tenere corsi di ripetizione "in nero", si adoperava a suggerire le risposte durante le prove d'esame ai ragazzi che frequentavano i corsi di economia; il tutto tramite l'applicazione di messaggistica WhatsApp.

Il professore, infatti, durante la prova, era solito ricevere dagli esaminandi suoi allievi, tramite chat, una foto del compito; quindi provvedeva a svolgerlo in diretta e rinviandolo con le soluzioni agli studenti.

Proprio durante la prova di un appello d'esame di Ragioneria Generale, le fiamme gialle genovesi si sono presentate in casa del professore sequestrandogli lo smartphone, col quale stava chattando in diretta con i suoi studenti impegnati a sostenere l'esame.

Dall'analisi svolta sui dati estrapolati dai devices (smartphone, notebook), nonché dall'analisi della documentazione cartacea sequestrata al professore (soprattutto agende), sono emersi numerosi casi, dove il professore ha aiutato alcuni studenti anche durante le prove di statistica, ragioneria generale, test di accesso, marketing.

Le tesi a pagamento

Altra skill del professore era la redazione delle tesi di laurea da presentare e discutere presso l'Ateneo genovese. Infatti, alcuni denunciati, oltre agli esami, approfittavano del professore di scuola secondaria, laureatosi a Genova anni prima, per farsi redigere la tesi, generalmente da discutere al termine del percorso triennale. Ovviamente tutto dietro compenso.

Il Dipartimento di Economia dell'Università di Genova, che per primo ha denunciato alla Guardia di Finanza la possibilità che fossero perpetrate condotte illecite afferenti alle prove d'esame, ha sempre collaborato fattivamente nelle indagini, fornendo agli investigatori gli elaborati e le tesi di laurea presentate per la discussione dagli studenti i cui nomi sono emersi dalle indagini.

La comparazione quindi degli elaborati consegnati durante gli esami o per la discussione delle tesi, con quanto rinvenuto nei notebook e nelle applicazioni di messaggistica del professore, ha provato che, in tutto o in parte, quanto presentato dagli studenti era, nella realtà, operato del professore.

Complessivamente, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, a vario titolo, ventidue persone, per la violazione degli articoli 1 e 2, commi 2 e 4, di cui alla legge 19 aprile 1925, n. 475 (Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche).