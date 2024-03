Minacciato di morte e colpito alla mano da uno studente: aggressione choc contro il professore

Una nuova aggressione ai danni di un docente si è verificata all'Istituto nautico Mario Paglietti di Porto Torres (provincia di Sassari) per mano di un 17enne. Il ragazzo non frequentava la classe in cui insegna il professore: a quanto si apprende, l'insegnante stava tenendo la sua lezione di "Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica" quando l'adolescente si sarebbe avvicinato all'aula iniziando a provocare l'uomo in un crescendo di insulti arrivati fino alle minacce di morte.

Dopodiché, il 17enne avrebbe schiacciato ripetutamente la mano del docente nella chiusura della porta, provocandogli traumi e tagli profondi su più dita. Il professore ha sporto denuncia ai carabinieri, che hanno proceduto ad identificare l'autore del gesto. Sulla vicenda indaga la Procura dei minorenni.