Il prof di religione e le foto hot agli alunni minorenni su Instagram

Bufera in una scuola superiore di Latina, dove un professore di religione è accusato di aver inviato foto hot ai suoi alunni e di aver molestato almeno uno di loro durante una lezione. Secondo i racconti degli studenti, inizialmente il professore, grazie a un atteggiamento scherzoso e disponibile, è riuscito a conquistare in poco tempo la simpatia e la fiducia di tutti. Poi, però, le cose hanno preso una piega diversa.

Il docente avrebbe quindi creato un profilo Instagram, del quale si serviva per inviare il materiale pornografico ai ragazzi: secondo le testimonianze il docente ha chiesto ad alcuni ragazzi di seguirlo su Instagram, inserendoli nella categoria degli amici più stretti. A questi ha iniziato a inviare foto spinte, arrivando anche al nudo integrale. Gli studenti che avrebbero ricevuto gli scatti intimi sarebbero almeno tre, due ragazzi e una ragazza tra i 15 e i 17 anni, di classi diverse. Ma si pensa che la cerchia di allievi coinvolti sia più ampia. Tra i corridoi e le classi della scuola si è iniziato a parlare della situazione dopo l'estate e alcuni ragazzi hanno riportato il caso ad altri insegnanti, che hanno prontamente informato il preside, il quale, a sua volta, per vederci chiaro ha convocato alunni e famiglie. "Abbiamo avuto notizia - ha dichiarato il dirigente scolastico - di un comportamento poco consono da parte di un professore e dunque ci siamo da subito attivati per capire cosa stesse accadendo. Stiamo parlando con le famiglie e da quanto risulta finora i ragazzi mi sembrano tranquilli. Ovvio che andremo a fondo per capire cosa sia veramente accaduto".

La Procura di Latina, informata dell'episodio, si è attivata, acquisendo tutti gli elementi utili per ricostruire e accertare la dinamica dei fatti. Il profilo Instagram del professore è stato chiuso ma il materiale inviato sarebbe stato salvato da diversi alunni.