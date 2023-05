Professoressa accoltellata a scuola: fermato uno studente

Mattinata di sangue in una scuola superiore di Abbiategrasso, nel Milanese, dove secondo le prime informazioni trapelate una professoressa di 51 anni sarebbe stata accoltellata da uno studente. I fatti, di cui riferisce MilanoToday, sono avvenuti all'interno dell'istituto Emilio Alessandrini, in via Luigi Einaudi.

La violenza è esplosa alle 8.25. La dinamica di quanto accaduto non è ancora nota. L'aggressore - pare si tratti di un 16enne - sarebbe già stato fermato dai carabinieri, mentre la prof è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo all'ospedale di Legnano.

La professoressa è rimasta ferita a un braccio e alla testa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. La rassicurazione arriva dai sanitari del 118 Areu, intervenuti all'istituto scolastico con due automediche e due ambulanze. Lievi ferite anche per il ragazzo che l'ha aggredita; lo studente è stato trasportato all'ospedale San Paolo di Milano.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, inizialmente allertati per una sparatoria. Ancora da chiarire i contorni della vicenda. Sembra che l'alunno sia entrato in classe mostrando una pistola giocattolo e intimando ai compagni di uscire, prima di scagliarsi contro la docente. All'arrivo dei carabinieri, il ragazzo ha posato l'arma finta sul banco ed è stato bloccato senza che opponesse resistenza.

Valditara: "Episodio inquietante, andrò ad Abbiategrasso"

"Oggi mi recherò ad Abbiategrasso dove è accaduto un fatto particolarmente inquietante". Lo ha fatto sapere il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo oggi al Mind di Milano all'evento 'Pact for Innovation'. "Dopo l'esperienza del Covid - ha sottolineato il ministro - gli episodi di bullismo si stanno moltiplicando, anche perché si è interrotta quella relazione interpersonale che è fondamentale nello sviluppo educativo"

