La prof accusata di abusi su un alunno 12enne: sulle chat foto e messaggi a sfondo sessuale

Un'insegnante di una scuola media della provincia di Benevento è stata arrestata con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un alunno di appena 12 anni. Nei confronti della professoressa i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Benevento su richiesta della Procura sannita. Le indagini, avviate a marzo scorso, sono scattate a seguito della denuncia da parte del dirigente del plesso scolastico e successivamente dalla querela sporta dai genitori del minorenne. Secondo gli investigatori la donna, abusando della propria autorità, avrebbe indotto l'alunno "a compiere e subire atti sessuali, abusando delle condizioni di inferiorità fisica dello stesso".

Gli abusi si sarebbero consumati a scuola, ma anche via chat. La donna avrebbe infatti chiesto al minore di inviarle fotografie a contenuto sessualmente espliciti, avviando conversazioni a tutte le ore di giorno, soprattutto di sera e in tarda notte. In particolare, l'insegnante "approfittando della contiguità fisica in classe", dello stato di soggezione dell'alunno, e "con un'opera di persuasione sottile e subdola - instaurando con il minore prima un rapporto di "predilezione" in classe poi un intenso rapporto telematico mediante plurime comunicazioni via Whatsapp (messaggi, video e audio), inviandogli e chiedendogli di inviare a sua volta fotografie a contenuto esplicitamente sessuale, avviando conversazioni di esplicito contenuto sessuale - induceva il minore a compiere e subire atti sessuali sia in classe che virtualmente, con un'intensissima comunicazione telematica via Whatsapp".

Il Gip ha disposto la misura degli arresti domiciliari perché "l'indagata è apparsa non in grado di autoregolare i propri impulsi sessuali e la sola sospensione del rapporto lavorativo, cautelativamente applicata nella sede disciplinare, non è apparsa sufficiente a prevenire il rischio di contatti personali e telematici con minori". La donna è accusata di violenza sessuale aggravata.