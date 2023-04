Professoressa in pensione multata per avere spiegato agli amici la storia dei monumenti

Multata per avere mostrato a un gruppo di amici le bellezze di Bergamo. Questa la disavventura capitata a un'insegnante in pensione e membro del direttivo dell'Università per tutte le età di Casatenovo, Lecco. Stava illustrando monumenti ed edifici di Bergamo Alta, ma per la legge non lo può fare. Tecnicamente è esercizio abusivo della professione di guida turistica.

A segnalare la donna alla polizia locale, come riportano i quotidiani locali, è stata una guida turistica autorizzata. Gli agenti le hanno chiesto i documenti. Dai controlli è emerso che la prof non era iscritta al registro delle guide turistiche e quindi ecco la sanzione da duemila euro. La donna ha provato a difendersi, spiegando che si trattava di una lezione gratuita a titolo amichevole ma non è stata graziata e ha annunciato che farà ricorso.