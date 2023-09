Viene promosso ma i genitori fanno ricorso al Tar: "Bocciatelo" 

"Bocciate nostro figlio". Per quanto potrebbe sembrare strano, una coppia di genitori si è rivolta al Tar per chiedere di far ripetere l'anno al figlio, promosso al termine dello scorso anno scolastico. Succede a Trento, dove i genitori di un bambino che frequenta le scuole elementari hanno chiesto che il figlio ripeta l’anno, nonostante sia stato promosso.

Così una mamma e un papà hanno chiesto al Tar di Trento di annullare la promozione del figlio. Secondo i ricorrenti, il bambino, a causa di seri problemi di salute, è stato costretto a lunghi periodi di assenza che potrebbero aver contribuito alla formazione di lacune nonostante la valutazione positiva ottenuta a fine anno scolastico.

I genitori hanno chiesto al dirigente scolastico di accogliere le istanze: nulla da fare. Secondo gli insegnanti infatti il piccolo ha comunque ottenuto risultati positivi e il suo livello di apprendimento era sufficiente, quanto meno non così gravi da boccialo. I genitori hanno comunque impugnato la promozione ricorrendo al Tar. I magistrati amministrativi hanno accolto in via cautelare la richiesta. Il caso sarà trattato in sede collegiale.

