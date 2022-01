"Al Pronto soccorso mi hanno chiesto di aspettare 4 ore per un medico"

Si reca al pronto soccorso dell'ospedale di Caserta per un fortissimo dolore all'orecchio, causato da una forte otite, ma le viene chiesto di attendere almeno 4 ore per l'arrivo del medico che non era presente. E' l'odissea vissuta nella notte da una donna che ha voluto raccontarla a Casertanews.

"Venerdì mi viene diagnosticata una fortissima otite all'orecchio, ma stanotte, con fortissimo dolore, alle ore 4 mi reco al Pronto soccorso di Caserta e trovo un deserto di medici. Un ospedale senza nessuno al Triage, nessun cartello. Dalle porte scorrevoli, quello per l'ingresso delle barelle, dagli oblò, vedo 2 medici con il camice bianco e facendo notare il mio bisogno d'aiuto "agito le braccia" e dico che ho bisogno di aiuto. Fuori dalla porta scorrevole è stampato in grassetto di 'non bussare'; busso e finalmente la guardia giurata mi viene incontro: spiego il problema e mi dice che non c'è un otorino prima delle ore 8.30. Chiede ai medici nella stanza che confermano l'assenza del medico, e loro, senza neanche avvicinarsi per sapere il problema, riferiscono alla guardia giurata, fortunatamente gentile, che non è presente l'otorino e di aspettare in sala d'aspetto fino alle 8.30 o tornare a casa. Erano circa le 4.20".

A quel punto la paziente, "senza neanche essere visitata", decide di andar via. "E se avessi avuto una perforazione del timpano dovuta all'infezione" si domanda. Ma la notte non è finita. Perché decide di recarsi alla Guardia medica, dove, "sempre senza visitarmi, mi viene prescritto un antidolorifico a punture, ma il medico precisa che loro non fanno le punture e dovevo provvedere da sola. A quel punto sono andata in farmacia ed ho chiesto alla farmacista se potessi assumere la fiala per via orale. Ringrazio chi mi ha aiutato, ma non posso ringraziare il nostro tanto rinomato pronto soccorso dove si abbandonano i pazienti con superficialità e menefreghismo".