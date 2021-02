"Il Covid è un dono di Allah": il propagandista dell'Isis patteggia la condanna e torna libero

Era stato accusato di avere portato avanti una campagna di propaganda terroristica attraverso i social network, soprattutto Facebook e SoundCloud, diffondendo immagini e video che esaltavano le azioni dell'Isis. Dipendente di un parcheggio con la doppia vita: questo il profilo di Nicola Ferrara detto Issa, 39enne originario di Bari ma trapiantato a Milano, arrestato nel capoluogo lombardo l'8 luglio 2020, per aver fatto propaganda al Daesh. Come riporta MilanoToday, l'uomo ha ora patteggiato due anni di reclusione davanti al gup Livio Cristofano, con pena sospesa e non menzione nel casellario.

Milano, il propagandista dell'Isis torna libero: "Mi sono pentito"

Tra le altre cose, durante un'intercettazione telefonica del mese di marzo 2020 avrebbe detto che "il Covid è una cosa di Allah, una cosa positiva". Oggi però Ferrara si dichiara pentito e ha affermato di essersi allontanato completamente dalle idee dell'Isis, da lui definita "una setta fuori dall'Islam". Si è giustficato parlando di "entusiasmo e ingenuità" e ha aggiunto di essersi reso conto di avere sbagliato contribuendo a diffondere proclami di odio.

I carabinieri del Ros erano arrivati a lui durante alcuni approfondimenti su persone che frequentano il centro culturale Al Nur di via Carissimi 19, in zona viale Sondrio, di orientamento sunnita. Gli investigatori avevano individuato due minorenni, che pregano nello stesso centro, a cui Ferrara aveva esternato idee estremiste e filo terroriste. E poi avevano "scandagliato" la vita dell'uomo, costellata di viaggi in Medio Oriente e di legami con altri propagandisti dell'ex Stato islamico. Prima in carcere, poi ai domiciliari, poi con obbligo di dimora a Milano, con la sospensione della pena "Issa" torna libero.

I messaggi sui social che incitavano alla jihad