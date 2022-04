Proprietario di un bar sparato e ucciso

Un uomo di 43 anni è stato ucciso nel tardo pomeriggio di oggi in un bar di via Rionero, nel rione Borgovilla a Barletta, nella provincia Nord di Bari. Secondo quanto emerso finora, la vittima si chiamava Giuseppe Tupputi ed era il titolare dell'esercizio commerciale in cui sarebbe stato colpito da uno dei tre colpi di arma da fuoco esplosi. Non è chiara la dinamica dell'accaduto su cui sta indagando la polizia che al momento non esclude alcuna ipotesi. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 che ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo che è padre di due bambine, di cui una di appena due mesi.