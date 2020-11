Prostituta multata dai carabinieri: lei era senza mascherina, il cliente ce l'aveva

I carabinieri impegnati nei controlli per verificare il rispetto delle misure di prevenzione anti-Covid hanno multato una prostituta che si era appartata con un cliente perché senza mascherina, al contrario dell’uomo.

È successo a Bologna, in zona Borgo Panigale. Il cliente che si trovava in compagnia della donna, dicono i carabinieri, è stato soltanto identificato perché indossava correttamente la mascherina, come da normative vigente. Per la donna invece è scattata la multa.

Coronavirus, controlli nel bolognese

Sempre a Bologna la polizia ha multato un uomo di 33 anni che, senza mascherina e palesemente ubriaco, minacciava alcuni passanti in via Matteotti. Alla vista degli agenti, l’uomo ha fatto lo stesso anche con loro. Il 33enne è stato anche denunciato per minacce.

A Imola un il titolare di un centro estetico è stato multato perché alcuni clienti sono stati sorpresi nel locale a fare attività fisica.

Infine a Monterenzio un 23enne è stato denunciato per aver violato l’isolamento fiduciario, uscendo in anticipo da casa nonostante fosse risultato recentemente positivo al coronavirus.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno proceduto all’identificazione di 671 persone e al controllo di 502 veicoli e 124 esercizi pubblici.