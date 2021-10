Picchia e rapina i suoi anziani clienti dopo gli incontri a luci rosse

L'hanno arrestata nella zona industriale di Moncalieri, in provincia di Torino, con l'accusa di essere una rapinatrice seriale dei suoi clienti in concorso con il suo autista, un 50enne italiano di Milano, dove era stato arrestato due giorni prima. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'arrestata - una prostituta trans peruviana residente nel capoluogo lombardo - avrebbe picchiato e derubato i suoi clienti con cui si appartava in luoghi isolati.

L'operazione è stata condotta dagli agenti della polizia giudiziaria della procura di Torino col coordinamento del pubblico ministero Paolo Scafi. Si tratta di una misura cautelare disposta dal giudice Claudio Ferrero. Ai due sono stati contestati diversi casi avvenuti sull'asse Torino-Milano. I bottini preferiti sarebbero stati orologi di grande valore e lei avrebbe approfittato del fatto che spesso le vittime non denunciavano l'accaduto per vergogna.

Le indagini sono partite da un episodio avvenuto il 20 luglio 2020 in via Reiss Romoli a Torino, quando un 77enne valdostano fu appunto malmenato e derubato dalla trans, che fu identificata e denunciata a piede libero dagli agenti del commissariato Madonna di Campagna. Il prosieguo delle indagini ha documentato che si trattava di un comportamento abituale.