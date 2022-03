Protesta per il rumore: anziana presa a schiaffi dal vicino

Avrebbe sfondato la porta di casa della vicina che gli chiedeva di fare meno rumore per poi prenderla a sberle. Questa almeno è l'accusa a cui dovrà rispondere un uomo finito sotto processo per lesioni in seguito a un'aggressione (per ora presunta) avvenuta ad Assisi il 30 novembre del 2012. Nonostante siano passati quasi dieci anni il procedimento è infatti ancora davanti al giudice di primo grado.

Quel 30 novembre la vittima avrebbe bussato alla parete del vicino come "reazione al richiamo per rumori molesti", scatenando la furia dell'uomo che è ora accusato di violazione di domicilio, danneggiamento e lesioni personali. Secondo l'accusa avrebbe distrutto "rendendola in tutto o in parte inservibile, la porta di ingresso" della vicina "rompendole la serratura e con ciò introducendosi all’interno dell’abitazione". Non pago avrebbe colpito la donna "con due schiaffi e un calcio alla gamba sinistra, procurandole lesioni personali" poi giudicate guaribili in 3 giorni. All'uomo viene anche contestato il fatto di aver colpito una persona "in condizioni di minorata difesa in ragione dell'età avanzata".