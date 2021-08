"Acqua o guerra": nell'Italia arroventata c'è chi ne è senza da giorni

Da due settimane manca l'acqua a Condera, zona centro della città di Reggio Calabria. Così, questa mattina, stanchi di attendere, i cittadini sono scesi in strada per protestare e far sentire la loro voce. Hanno bloccato la strada e hanno presentato uno striscione: "O acqua o guerra".

Come riporta anche ReggioToday, oggi sono sul piede di guerra i tanti reggini che abitano nella zona e non hanno più voglia di ascoltare promesse. Non è più sostenibile la mancanza d'acqua. Reggio soffre da tempo della carenza idrica e adesso con il caldo intenso di questi giorni è davvero difficile vivere senza avere acqua in casa.