Il suo pitbull litiga con i cani del vicino: muore mentre prova a separarli

È morto stroncato da un malore mentre cercava di dividere il suo cane da altri due. Protagonista della tragedia un pensionato di 71 anni uscito di casa poco dopo le ore 11 a Magherno, in provincia di Pavia, con il suo pitbull al guinzaglio. Dopo aver percorso pochi passi i due cani del vicino di casa, della stessa razza, si sono avvicinati minacciosamente al suo cane per cause ancora da accertare.

Tra i tre animali si è scatenata una vera e propria rissa. Il 71enne ha cercato di separarli, ma dopo pochi secondi è crollato a terra. È stato richiesto immediatamente l'intervento del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. I soccorritori sono arrivati nel giro di pochi minuti, ma non hanno potuto far altro che accertare l'avvenuto decesso dell'uomo per arresto cardiaco.

