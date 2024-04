Psicofarmaci nella tisana, donna finisce in ospedale: la scoperta sulla badante

Faceva bere di nascosto benzodiazepine in una tisana all'anziana che assisteva per derubarla di gioielli e contanti quando perdeva i sensi. Una badante di 31 anni, di nazionalità italiana, è stata così tratta in arresto dai carabinieri di Bergamo con le accuse di rapina aggravata e lesioni personali. Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata a fine gennaio dalla stessa vittima, che aveva scoperto i furti in casa. La donna aveva notato come gli episodi si fossero verificati dopo i suoi malori, cui avevano fatto seguito un ricovero in ospedale.

E proprio in ospedale era stata confermata l’assunzione - a sua insaputa - degli psicofarmaci. I carabinieri sono quindi riusciti a dimostrare il coinvolgimento della 31enne, che aveva rivenduto quant rubato in alcuni negozi della zona. La badante è stata quindi arrestata e posta ai domiciliari. Il bottino ammonterebbe a circa diecimila euro tra contanti e gioielli.

"L’attività ha permesso di reprimere un reato particolarmente esecrabile, perché commesso in danno di una anziana proprio da chi aveva il compito di proteggerla e vigilare su di lei, dopo aver carpito la fiducia della famiglia fingendosi affezionata e leale – spiegano i carabinieri in una nota –. Si raccomanda di rivolgersi sempre con fiducia alla forze dell’ordine ogni qualvolta vi siano situazioni sospette che meritano approfondimenti, soprattutto a tutela degli anziani che oggi rappresentano una larga parte della popolazione spesso sola ed indifesa".