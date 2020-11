Il pub che chiude ma rimane aperto: proprietario e clienti traditi da un bagliore

All'orario stabilito dall'ultimo Dpcm per il contenimento dell'emergenza sanitaria ha abbassato la saracinesca del suo pub di Villafrati, in provincia di Palermo, salvo però continuare a servire cibo e bevande all'interno del locale ufficialmente chiuso. Ad accorgersene sono stati i carabinieri che, allertati dalla luce e dagli schiamazzi provenienti dal locale, hanno effettuato un controllo trovando al suo interno quattro persone, più il proprietario, intenti a bere e mangiare.

Il pub che chiude ma rimane aperto: 2.000 euro di multa al proprietario e ai clienti

I militari sono piombati all'interno dell'attivita transitando davanti a un bar in viale Europa. I carabinieri, spiegano dal comando dell'Arma, hanno sentito schiamazzi provenienti dall'interno dell'esercizio pubblico. Dalla saracinesca scorrevole chiusa hanno notato un bagliore, segno inequivocabile che all'interno del locale si stava svolgendo un’attività non autorizzata. Nel corso del controllo è stata accertata la presenza del proprietario e di quattro persone intente a consumare cibi e bevande. All’attività commerciale è stata comminata la sanzione della chiusura per cinque giorni "poiché non rispettava l’orario di chiusura". Il gestore e i clienti sono stati multati amministrativamente per un importo complessivo pari a duemila euro.

Il piano del Viminale con multe e controlli durante le feste di Natale

Non si fermano i controlli delle forze dell'ordine contro la movida selvaggia e il mancato rispetto delle normative anti covid. E in queste ora il ministero dell'Interno sta preparando una nuova circolare da inviare ai prefetti con le indicazioni per prevenire gli assembramenti e intensificare gli accertamenti, con controlli più rigorosi in vista delle festività natalizie. Ne parliamo qui.