Geloso della ex, le incendia i vestiti e pubblica un video in cui fanno sesso

Maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, diffusione di immagini a sfondo sessuale e incendio in abitazione. Questa la lunga lista di accuse mosse a un uomo di 55 anni, fermato dai carabinieri di Militello in Val di Catania. Il provvedimento è scattato dopo la denuncia della ex, una donna di 47 anni, che si è rivolta ai militari perché terrorizzata dalla condotta dell'uomo.

Secondo quanto denunciato, l'indagato era geloso in modo ossessivo. Sentimento sfogato in vari modi. In un caso avrebbe telefonato alla donna dicendole di avere pubblicato a sua insaputa, su un noto social

network, un video che li ritraeva durante un rapporto sessuale. Un gesto verificato online dalla stessa vittima.

Ma non solo. L'uomo avrebbe danneggiato l'autovettura della ex suocera, sfondando il parabrezza e i finestrini. In un'altra occasione il 55enne, che già in precedenza avrebbe minacciato la donna di dare

"fuoco a tutto", si sarebbe introdotto nella sua casa, avrebbe svuotato l'armadio dai vestiti buttandoli

sul letto appiccandovi il fuoco. In difesa della donna i carabinieri erano già intervenuti, perché in passato si era rifugiata in un bar per sfuggire alle minacce di morte.

L'immotivata gelosia portava l'uomo a un comportamento violento, con tanto di percosse, refertate dall'ospedale con una prognosi di 6 giorni. A nulla era valso il formale ammonimento del questore. L'uomo ora è agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico.