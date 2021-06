Anziano annega in mare, bagnante tenta di salvarlo e muore per un malore

Doppia tragedia a Pula, in provincia di Cagliari. Per i due uomini non c'è stato nulla da fare

Tragedia a Pula, in provincia di Cagliari, dove sono morti due anziani: uno, ultraottantenne, si sarebbe sentito male mentre nuotava. A soccorrerlo e tentare di rianimarlo sarebbe stato il secondo uomo, 74enne, che però è stato colpito da un infarto fulminante forse a causa dello sforzo. L'episodio è avvenuto intorno alle 17 nella località Fox'e Sali. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 anche con l'elisoccorso. Ma per i due uomini non c'è stato nulla da fare.

Solo poche ore prima, nel primo pomeriggio, un uomo di 60 anni, che si era gettato in mare per soccorrere la figlia e due amiche in difficoltà nelle onde del mare di Arbus (Sud Sardegna), ha avuto un malore fatale appena arrivato a riva.

Il dramma si è consumato sulla spiaggia di Gutturu de Flumini. Quando l'uomo ha notato che le ragazze non riuscivano a tornare a riva a causa del moto ondoso si è buttato in acqua e le ha aiutate a raggiungere la spiaggia. Messo in salvo anche la terza ragazzina si è accasciato sulla battigia privo di forze. I soccorsi sono stati chiamati attorno alle 16.30 dagli altri bagnanti ma nonostante l'arrivo dell'elisoccorso l'uomo non ce l'ha fatta.