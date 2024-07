Un pullman granturismo ha preso fuoco in galleria in autostrada

Un pullman granturismo ha preso fuoco alle 3 del mattino di oggi lunedì 15 luglio 2024 sull'autostrada A12 all'interno della galleria Quezzi tra Genova Est e Nervi. Solo per fortuna non si registrano feriti: a bordo del pullman solo i due autisti, che sono riusciti a mettersi in salvo in autonomia.

Per le conseguenze dell'incidente Autostrade per l'Italia registra sette chilometri di coda in A12 tra Recco e Genova Est in direzione Genova, cinque chilometri tra il bivio dell'A12 con l'A7 Milano-Genova e Genova Nervi. Sull'A10 Genova-Savona code tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7 Milano-Genova.