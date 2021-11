Pulmino finisce sulla ferrovia e viene urtato dal treno: un morto

Un pulmino con a bordo quattro persone è finito sui binari della ferrovia ed è stato urtato da un treno in transito. Il tragico incidente a Pontetaro, nel territorio del comune di Fontevivo in provincia di Parma. Una persona è deceduta e altre tre sono in gravi condizioni. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, avvenuto poco dopo le ore 13.30 di giovedì 18 novembre.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo viaggiava su una strada adiacente la ferrovia e non è precipitato dal viadotto della A15, come si era appreso in primo tempo.

Pulmino finisce sulla ferrovia e viene urtato dal treno: il tragico incidente in provincia di Parma

Secondo una prima ricostruzione, l'autista del pulmino – un Fiat Doblo impegnato nel trasporto scolastico di alcuni disabili – avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo sui binari della ferrovia della linea Bologna-Piacenza e venendo urtato da un treno in transito.

A bordo del pulmino c'erano due ragazzi, un assistente e il conducente. Non stata ancora resa nota l'identità della vittima. Tutti i passeggeri del treno sarebbero in buone condizioni di salute. Sul posto ambulanze, polizia, carabinieri, scientifica e vigili del fuoco. Il traffico ferroviario è stato interrotto lunga la linea Piacenza-Bologna.

aggiornamento ore 16:11