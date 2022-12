Ottantacinque chili di pungitopo nel bagagliaio: multati

Una pattuglia della stazione dei carabinieri di Cireglio (Pistoia) durante un normale controllo alla circolazione stradale si è imbattuta in un auto con a bordo due uomini che, alla vista dei militari, ha rallentato vistosamente la marcia. A causa di tale condotta, i carabinieri hanno deciso di fermare l'auto e, nel guardare all'interno del mezzo attraverso i finestrini, si sono accorti che i sedili posteriori erano stati abbassati e tutta la parte posteriore del mezzo era completamente invasa da arbusti vari.

Ritenendo oltremodo sospetto tale trasporto, i militari hanno deciso di interfacciarsi con i colleghi della stazione forestale di San Marcello Pistoiese che hanno confermato che si trattava di specie vegetale protetta denominata 'Ilex Aquifolium' della quale era assolutamente vietata sia la raccolta, che naturalmente la successiva vendita al dettaglio.

In occasione delle festività natalizie diventano ricercatissimi tutti quegli addobbi ornamentali utilizzati solitamente per decorare negozi e abitazioni private: fra questi, il genere più pregiato è senza dubbio l'agrifoglio con drupa rossa, detto anche pungitopo, pianta che cresce appunto sulle montagne pistoiesi e che si caratterizza per le foglie sempre verdi e per le bacche rosse poste per alla fine dei propri rami, la cui raccolta però è vietata dalla legge della Regione Toscana n. 30 del 2015 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico regionale), trattandosi di specie vegetale protetta.

I carabinieri della stazione di Cireglio hanno pertanto identificato i due uomini provenienti dalla provincia di Firenze e hanno sequestrato il carico, quantificato in più di 85 chili di agrifoglio, per un totale di oltre 2.000 rami della lunghezza fra i 30 e i 60 centimetri: carico che al dettaglio avrebbe fruttato loro più di 3.000 euro di guadagno. Invece nei confronti dei due uomini è scattata una multa pari a 210 euro.