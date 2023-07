Punto da un calabrone, si sente male e muore poco dopo

Morire per una puntura d'insetto. Un uomo di 75 anni di Torrazza Coste (Pavia) nel pomeriggio di martedì 11 luglio è stato stroncato dallo shock anafilattico provocatogli dalla puntura di un calabrone. L'uomo era allergico e a nulla è valsa la corsa in ospedale.

L'anziano sapeva di essere allergico e così appena è stato punto ha chiamato il 118, poi ha perso i sensi. I sanitari hanno provato a rianimarlo a lungo e poi lo hanno trasferito in elicottero all'ospedale San Matteo. Quando è arrivato in ospedale era in condizioni molto gravi ed è morto poco dopo.

