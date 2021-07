Punto da un insetto muore poche ore dopo in ospedale

Un falegname di Oria di 58 anni, Maurizio Zingarofalo, è decedutoto la notte scorsa nell'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stato punto da un insetto, sembrerebbe un'ape.

A strappare l'uomo alla vita, marito e padre di tre figli, sarebbe stato uno shock anafilattico. Maurizio subito dopo la puntura si è sentito male ed è stato portato in ospedale ma alle 2 della notte scorsa il suo cuore ha cessato di battere.

Lo shock anafilattico dopo la puntura di un insetto

I sintomi di shock allergico sono suddivisi in quattro stadi, secondo la gravità, rappresentati in progressione crescente dai primi disturbi a livello locale fino al grave shock allergico.

Si va dal prurito ai gonfiori che si espandono anche oltre alla zona della puntura, seguiti da sensi di vertigini, affanno e difficoltà respiratorie dovute all'ispessimento delle pareti respiratorie, fino al collasso. I sintomi non si manifestano tuttavia necessariamente nella sequenza descritta. Inoltre, alcuni individui allergici sviluppano solo una parte dei sintomi indicati.

Se i sintomi dell'allergia non rimangono circoscritti a una reazione cutanea locale, occorre chiamare subito il medico di pronto intervento. Lo shock anafilattico ha inoltre un decorso tanto più grave, quanto più rapidamente si manifestano i sintomi dell'anafilassi. L'individuo allergico e le persone che lo accompagnano devono pertanto reagire immediatamente fin dai primi segnali di shock allergico. Il kit d'emergenza per l'anafilassi contiene tre farmaci (adrenalina, antistaminico e cortisone) per attenuare la reazione allergica e stabilizzare la circolazione sanguigna. Può contenere anche speciali medicinali per l'asma se il soggetto allergico soffre di questa malattia.