Il pusher che scatena l'incrocio pitbull-boxer contro la polizia: due agenti azzannati

Per i due pusher è finita con le manette ai polsi, Per gli agenti con tutte le cure del caso dopo i morsi del pitbull. Un uomo di 59 anni e un suo complice di 19 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Oristano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, porto di arma clandestina e ricettazione.

Oristano: i due uomini arrestati per spaccio e resistenza

Il 59enne da tempo era monitorato: si sospettava fosse al centro di un'attività di spaccio di sostanze proibite. E' quindi stato seguito fino a un capannone alla periferia di Oristano. Poi è scattato il controllo. A quel punto il 59enne ha sguinzagliato contro gli agenti il suo cane, un incrocio fra un pitbull e un boxer. Il cane ha attaccato i poliziotti, che sono rimasti feriti.

Nonostante la furia del cane, gli agenti sono riusciti a bloccare il padrone. Nel contempo è stato fermato anche un giovane di 19 anni che era arrivato sul posto per aiutarlo. Inevitabili le perquisizioni dentro il capannone e anche a casa dei due, a Oristano e Simaxis. Sono stati trovati 7 chili di marijuana suddivisa in 30 sacchetti termosaldati e posti sottovuoto, nonché di tutto il materiale per il confezionamento dello stupefacente tra cui bilancini di precisione e l'attrezzatura per la produzione di piccoli panetti di hashish. Individuata anche una stanza usata come essiccatoio. Il più giovane aveva anche un'arma clandestina, una pistola Beretta con matricola abrasa.

Entrambi sono quindi finiti in arresto e sono stati trasferiti nel carcere di Massama. I due poliziotti sono stati medicati per le ferite riportate (uno è stato morso anche al collo). E il cane che fine ha fatto? Per ora è stato affidato alla compagna di uno dei due uomini finiti in manette.