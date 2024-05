I pusher che oscurano i lampioni "per spacciare meglio"

Per le strade del Quarticciolo, quartiere tra le maggiori piazze di spaccio della Capitale, i pusher hanno spento la luce. Foto diffuse tra le chat di quartiere mostrate da RomaToday mostrano teli neri sistemati in modo da oscurare i lampioni che illuminano via Ostuni e via Manfredonia, le strade principali dove operano gli spacciatori. Così è più facile agire indisturbati e al riparo dai controlli.

Negli ultimi 6 mesi il quartiere è stato teatro di più di 112 arresti, tutti per spaccio. L'attività criminale di vendita, soprattutto di crack e cocaina, non si ferma nonostante l'azione di repressione costante di polizia e carabinieri. Solo pochi giorni fa, Marco Di Veglia, 27 anni, è morto per aver ingerito ovuli di droga per evitare l'arresto dopo un controllo effettuato proprio in via Ostuni, una delle strade dove i pusher hanno "spento la luce".