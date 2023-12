Neonato muore nella culla di un hotel: aperta un'inchiesta

Tragedia questa mattina, lunedì 18 dicembre, a Qualliano, comune di 24mila abitanti del napoletano. Un neonato, di appena un mese è stato trovato morto nella culla di un albergo. La morte del neonato è stata accertata anche dai carabinieri, intervenuti su richiesta del 118.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che i genitori del piccolo, quando si sono svegliati, lo abbiano trovato che non respirava. Preso il bimbo, i genitori sono corsi nella reception per chiedere aiuto ma sarebbe stato ormai troppo tardi. Il medico legale e il pm designato dalla procura di Napoli Nord si sono recati personalmente sul posto per seguire i rilievi del caso. Tra le ipotesi più accreditate, al momento, c'è quella di una disgrazia. Ma le autorità hanno aperto comunque un'inchiesta: il corpicino del neonato resta a disposizione della magistratura per l'autopsia.

