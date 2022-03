Quattordicenne abusata in strada da cinque minorenni

Ancora violenza tra le strade di Roma. Una ragazzina di 14 anni è stata violentata sessualmente mentre aspettava un gruppo di amici. L'adolescente è stata abusata da cinque minorenni, tra i 14 e i 16 anni. L'episodio è accaduto la sera del 22 dicembre scorso, quando la minorenne ha denunciato di aver subito violenza dal branco.

Tre ragazzi, due di 15 anni a l'altro di 16, sono stati trasferiti in una comunità minorile, mentre gli altri due, entrambi 14enni, non sono imputabili. Le indagini sulla violenza sono state eseguite dai Carabinieri della Stazione di Roma Eur, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.