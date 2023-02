A quattro anni si incammina con il cane sulla ferrovia per imitare un film

L'hanno trovata mentre passeggiava al buio, sui binari della linea ferroviaria Torino-Ceres, in compagnia del suo cane. Fortunatamente per una bambina di soli quattro anni di età, uscita di casa sfuggendo ai nonni, l'avventura non si è trasformata in tragedia.

A lanciare l'allarme e allertare il 112 è stato un uomo che, all'altezza di San Maurizio Canavese, in provincia di Torino, ha notato quella bambina sola e il suo cane in mezzo ai binari della ferrovia.

In pochi minuti è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Ciriè: i militari hanno localizzato in fretta la piccola ma quando l'hanno chiamata perché si fermasse lei, al contrario, si è messa a correre con il cagnolino. Dopo un breve inseguimento, i carabinieri hanno raggiunto la piccola e il suo cagnolino che sono stati accompagnati a casa. Qui, è stata ricostruita la vicenda.

La piccola si trovava a casa dei nonni quando ha approfittato di un attimo di loro distrazione, per allontanarsi con il cane. I familiari hanno raccontato ai militari che la piccola ha probabilmente emulato la scena di un film visto qualche giorno prima, che raccontava l'avventura di una bambina che intraprendeva un viaggio con il suo amico a quattro zampe.