Va a raccogliere le ciliegie in campagna ma muore folgorato

Dramma in campagna a Castel di Sasso, in provincia di Caserta. Un uomo di 66 anni, Salvatore Ferraro di Valle di Maddaloni, è morto folgorato durante la raccolta delle ciliegie. Come riporta CasertaNews, l'uomo, secondo quanto ricostruito, si era recato in campagna per raccogliere delle ciliegie quando la scala in alluminio che stava usando ha toccato dei cavi dell'alta tensione, non lasciando scampo al malcapitato che è poi caduto violentemente sul terreno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

