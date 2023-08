La truffa dei finti clown che raccolgono soldi per i bambini malati

I bambini malati al centro di una truffa. Finti clown, attivi nei nosocomi per la cosiddetta "terapia del sorriso", si aggirano tra i bagnanti del litorale romano chiedendo soldi a favore dell'ospedale pediatrico. La struttura però non ha mai autorizzato iniziative simili ed è solo un odioso raggiro.

Osria, Fiumicino, Cerveteri e Ladispoli il "terreno di caccia". Lo stesso ospedale pediatrico Bambino Gesù tramite i social ha ribadito l'esistenza della truffa. "Attenti agli impostori - si legge in un post del nosocomio -. Ci segnalano la presenza sulle spiagge di soggetti che si spacciano per clown che lavorano nel nostro ospedale e chiedono offerte in denaro. Si tratta di un'iniziativa ingannevole, mai autorizzata dall'ospedale, per la quale stiamo provvedendo ad allertare le autorità competenti. L'ospedale pediatrico Bambino Gesù non promuove raccolte di fondi porta a porta, al telefono, per strada o in spiaggia. Le uniche raccolte autorizzate sono quelle promosse direttamente dalla Fondazione Bambino Gesù onlus o con essa concordate formalmente".

