L'auto si schianta contro un albero: morto ragazzo di 19 anni

Un impatto tremendo che non gli ha lasciato scampo. Un ragazzo di soli 19 anni, Raffaele Pompilio, è morto in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto nell notte lungo la statale Adriatica a Ortona, in provincia di Chieti. Il giovane mentre guidava la sua Citroen C1 rossa, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo dell'automobile andando a schiantarsi contro un albero di ulivo. Un impatto violentissimo quello avvenuto verso le 2,30 di notte in località Ripari di Giobbe.

La vettura è andata completamente distrutta. Vani i soccorsi dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco: per il giovane purtroppo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ortona. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. La scatola nera della Citroen è stata sequestrata per ulteriori analisi.

