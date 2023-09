Ragazzo travolto e ucciso da un'auto pirata dopo la serata in discoteca

Travolto e ucciso dall'auto poi fuggita. Un ragazzo di 28 anni, un giovane italiano del '95, è morto nella notte tra sabato e domenica a Milano dopo essere stato investito da un automobilista che è scappato. Il dramma si è consumato alle 4 in viale Jenner.

Stando alle prime informazioni finora apprese, il 28enne è stato centrato all'altezza del civico 4, a pochi metri dall'incrocio con piazzale Maciachini. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda in arresto cardiocircolatorio con le manovre per rianimarlo in corso. Poco dopo l'arrivo in ospedale, però, i dottori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, sono ora sulle tracce del pirata della strada. Una mano utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso alcuni dettagli utili per identificare l'automobilista fuggito. Secondo quanto finora ricostruito dai ghisa, la macchina arrivava da piazza Maciachini e viaggiava in direzione via Livigno, mentre il giovane pare stesse attraversando fuori dalle strisce pedonali.

Il ragazzo investito - V. F., 28 anni compiuti l'11 luglio, originario della Bulgaria - viveva con la famiglia a Settimo Milanese. Sabato sera aveva trascorso la serata con gli amici all'Alcatraz. Uscito dal locale, sarebbe rimasto indietro di qualche metro rispetto agli altri e proprio in quel momento sarebbe stato travolto.

