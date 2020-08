Quindicenne denuncia: "Violentata in spiaggia a Ferragosto da tre ragazzi"

Una ragazzina di 15 anni ha denunciato di essere stata violentata in spiaggia la notte di Ferragosto a Lignano Sabbiadoro (Udine).

La giovane, originaria di Padova, sarebbe stata avvicinata da alcuni giovani mentre si trovava in spiaggia. I tre l’avrebbero violentata e poi sarebbero fuggiti. La 15enne ha chiamato il commissariato di Lignano e ha raccontato in lacrime quanto accaduto.

Secondo il suo racconto, la ragazza si trovava in compagnia di tre amici sul litorale antistante il lungomare Trieste. A un certo momento gli amici si sarebbero allontanati per raggiungere altre due coetanee lasciandola da sola. Proprio in quel momento l’arrivo dei tre ragazzi.

Al vaglio degli inquirenti ci sono i filmati delle videocamere di sorveglianza.