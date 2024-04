Cade dal muretto durante una festa di compleanno: 17enne in coma

Sono ore di apprensione per le condizioni di una ragazza di 17 anni in coma farmacologico, ora in cura all'ospedale Gemelli di Roma. La giovane, secondo quanto appreso da Romatoday, era seduta sul muretto che costeggia la passeggiata del lungomare del Pirgo, a Civitavecchia, e, per cause ancora in corso di accertamento, è caduta precipitando di sotto.

L'incidente è avvenuto verso l'una e mezza di questa notte, durante una festa di compleanno. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i carabinieri. Le condizioni della diciassettenne sono apparse subito serie. Portata in ambulanza al San Paolo di Civitavecchia, con l'eliambulanza è stata poi trasportata al Gemelli dove si trova attualmente ricoverata in gravissime condizioni.

La minorenne resta in terapia intensiva, monitorata costantemente dai medici. Al momento i militari, pur non escludendo nessuna ipotesi, propendono per la possibilità di una caduta accidentale.